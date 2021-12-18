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Descatalogado
Un gran sonido inalámbrico
Retransmite música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. El amplificador doble ofrece una mayor calidad de sonido y una enorme potencia de salida total de 180 W RMS.
Bluetooth® y NFC
180 W máx., doble amplificador
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La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.9
de 4
10
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Northfarm
18/12/2021
España
Parte de la promoción
La mejor compra que he hecho
Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio
Contras
Ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2020-12-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2020-12-18
Josepho
24/05/2020
España
Calidad y potencia fantastica
Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2018-05-24
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi
Fecha de uso 2018-05-24
joni34
22/12/2015
España
es el mejor lo recomiendo
muy buen diseño calidadprecio y potencia el mejor as ta ora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi