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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

FX15/12

4.9

| (10) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Un gran sonido inalámbrico

Retransmite música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. El amplificador doble ofrece una mayor calidad de sonido y una enorme potencia de salida total de 180 W RMS.

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Un gran sonido inalámbrico

  • Bluetooth® y NFC

  • 180 W máx., doble amplificador

Conexión al televisor o al reproductor de DVD

0

Disfruta de música en MP3 directamente desde dispositivos USB portátiles

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.9

de 4

10

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/12/2021

España

España

La mejor compra que he hecho

Esta espectacular, su diseño y su calidad de sonido son increibles, la mejor compra que he echo en calidad y precio

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2020-12-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2020-12-18

24/05/2020

España

España

Calidad y potencia fantastica

Me gusta su diseño y su calidad de sonido, por poner un pero el cable de alimentación es corto

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2018-05-24

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

Fecha de uso 2018-05-24

22/12/2015

España

España

es el mejor lo recomiendo

muy buen diseño calidadprecio y potencia el mejor as ta ora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX15 Minicadena Hi-Fi

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