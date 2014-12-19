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Descatalogado
Graves potentes
Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos auriculares se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.
Controladores 40 mm, cerrado posterior
Supraaural
Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.
El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.
Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los auriculares FX en una bola para facilitar su transporte y almacenamiento.
3.6
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
VPLGames
19/12/2014
España
Excelentes auriculares por un precio ajustado
Tienen muy buenos materiales como cuero y acero, destacan por su comodidad y su practicidad a pesar de ser unos auriculares bastante grandes. Son circumaurales (rodean toda la oreja) y ofrecen un buen aislamiento del ruido exterior. El potenciador de graves incorporado es muy útil para escuchar música (digamos que mejora tu música), y no reverbera como yo suponía al comprarmelos. Tienen muy buena calidad de audio, y me ha sorprendido el volumen al que llegan. Pones el volumen al máximo y casi se podrían utilizar de altavoces. Su microfono es bueno y tiene control remoto para pasar de canción y demas funciones. Vale la pena comprarlos, aunque si vas justo de dinero tal vez te resulten un poco caros.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono
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Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono
cameron666
12/08/2017
United Kingdom
this product impressed my music tech teacher
crisp clear sound with or without bass boost, which is so slight, just enough for heavy metal or electronica, really opens up little tidbits in music that you didn't realise were there.the ear cushions are just so light you dont even realise they're there. On the downside, the bass boost is hard to find when wearing the headphones, and god knows why they put a separate bass boost for each side, if your careful with this you wont step on the long cable, however when i did i only broke at the mic so was reasonably easy to repair with some solder.
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Esta reseña se realizó para FX5MBK Headphones with mic
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clument
22/09/2016
France
ensemble correcte pour le prix
Cela fais quelque temps que je me tourne vers Phillips pour les casques nomade a petit budget, mon style est plus porter sur l'électro ainsi ce casque a un excellent répondant sur les basses c'est pile ce que je cherche. Bien entendue pour les amateur de musique jazz classique etc le bass boost n'est pas d'utilité car ce dernier englobe un peu trop les aiguë mais a ce prix la on ne fera pas le difficile. L'inconvénient est que le plastique brillant marque les traces de doigts. Tester avec un ampli casque sur smartphone car avec sa son impédance élever cela lui donne la puissance nécessaire pour profiter complétement de ce dernier.
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Esta reseña se realizó para FX5MBK Headphones with mic
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