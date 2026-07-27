PureProtect Mini serie 900

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FY0910/30
Compatible con las series 900 y 800
Vida útil de hasta 1 año
Contenido de la caja: 1 filtro
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips de las series 900 y 800: AC0950, AC0951, AC0830 y AC0850. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros garantizan un rendimiento de filtrado óptimo durante un máximo de 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Para mejorar el filtrado, aspira el prefiltro con regularidad.
El diseño del filtro original de Philips se adapta perfectamente al dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre el filtro original de Philips.
Opiniones
(1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um, iUTA.
(2) La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.