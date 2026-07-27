PureProtect Mini serie 900

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  • Filtro original para el purificador PureProtect Mini 900
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PureProtect Mini serie 900Filtro HEPA NanoProtect

FY0910/30

Filtro original para el purificador PureProtect Mini 900
Filtro de repuesto original para tu purificador de aire: filtro 3 en 1 HEPA NanoProtect, carbón activo y prefiltro para proteger contra la contaminación, el polen, el polvo, el pelo de mascotas y los virus.
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Purificador de aire inteligente

AC0950/10

Captura de forma eficaz el 99,97 % de las nanopartículas (1)

Filtro original para el purificador PureProtect Mini 900

  • Compatible con las series 900 y 800

  • Vida útil de hasta 1 año

  • Contenido de la caja: 1 filtro

  • Filtro de Philips original

Compatible con purificadores de las series 900 y 800

Compatible con purificadores de las series 900 y 800

Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips de las series 900 y 800: AC0950, AC0951, AC0830 y AC0850. Puedes encontrar el modelo de tu purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtro de larga duración de hasta 1 año

Filtro de larga duración de hasta 1 año

Los filtros garantizan un rendimiento de filtrado óptimo durante un máximo de 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costes. Para mejorar el filtrado, aspira el prefiltro con regularidad.

Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

Filtro original de Philips para un rendimiento óptimo

El diseño del filtro original de Philips se adapta perfectamente al dispositivo. Para un rendimiento óptimo, utiliza siempre el filtro original de Philips.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um, iUTA.

  2. (2) La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.