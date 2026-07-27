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FY1190/30
Compatible con la serie 2000
Contenido de la caja: 1 filtro
Vida útil de 6 meses
Filtro de Philips original
Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU2510. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes
El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
(2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.