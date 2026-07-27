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  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000
  • Filtro de humidificación original para la serie 2000

Humidificador Serie 2000Filtro de humidificación

FY1190/30

Filtro de humidificación original para la serie 2000
El filtro de humidificación original de Philips se adapta perfectamente al aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir una neblina invisible y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias (1).
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Productos compatibles
Humidificador

Humidificador
Serie 2000

HU2510/10R1

Philips Serie 2000

Philips Serie 2000
Humidificador de aire

HU2510/10

Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Filtro de humidificación original para la serie 2000

  • Compatible con la serie 2000

  • Contenido de la caja: 1 filtro

  • Vida útil de 6 meses

  • Filtro de Philips original

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Compatible con humidificadores serie 2000 de Philips

Filtros de repuesto para humidificadores Philips serie 2000 HU2510. Puedes encontrar el modelo de tu humidificador en la parte inferior del dispositivo.

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Filtros con gran vida útil de hasta 6 meses

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo del filtro durante un máximo de 6 meses(1), lo que reduce las complicaciones y los costes

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

Filtro original de Philips para optimizar el rendimiento

El filtro original de Philips se ha diseñado para adaptarse perfectamente a tu aparato. Utiliza siempre filtros Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.

  2. (2) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.