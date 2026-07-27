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Descatalogado

Filtro de repuesto original PhilipsMalla para humidificador

FY3435/30

Aire saludable, siempre
La malla para humidificador original de Philips se adapta perfectamente a su aparato para garantizar un alto rendimiento constante. Utiliza la tecnología NanoCloud para emitir moléculas de nano tamaño de vapor de agua pura y humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias.
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Productos compatibles
Serie 3000i

Serie 3000i
Purificador de aire y humidificador

AC3829/60R1

Tecnología NanoCloud con humidificación higiénica

Aire saludable, siempre

  • Hasta 6 meses de uso

  • Hasta un 99 % menos de bacterias

  • Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo

Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

Ajuste perfecto para un rendimiento alto constante

La sustitución del filtro por la malla para humidificador original de Philips garantiza un rendimiento alto y eficiente constante del humidificador de aire. Está diseñado específicamente para el dispositivo indicado y garantizar que encaja perfectamente; permite que el aparato funcione sin problemas.

Hasta un 99 % menos de bacterias con la tecnología NanoCloud(1)

Hasta un 99 % menos de bacterias con la tecnología NanoCloud(1)

La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la evaporación natural para emitir vapor de agua puro. Debido a su pequeño tamaño, es extremadamente difícil para las bacterias o los residuos adherirse; para humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos estándar (1).

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Los filtros Philips garantizan que tu dispositivo funcione eficazmente

Nuestros filtros de aire son sometidos a una serie de pruebas de inspección obligatorias y estrictas antes de mandarlo fuera de fábrica. Se les realizan pruebas de durabilidad y vida útil rigurosas, para un rendimiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para su humidificador de Philips hasta el último día de su vida útil.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.