Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
FY3435/30
Hasta 6 meses de uso
Hasta un 99 % menos de bacterias
Indicador del estado del filtro Smart en su dispositivo
La sustitución del filtro por la malla para humidificador original de Philips garantiza un rendimiento alto y eficiente constante del humidificador de aire. Está diseñado específicamente para el dispositivo indicado y garantizar que encaja perfectamente; permite que el aparato funcione sin problemas.
La exclusiva tecnología NanoCloud utiliza la evaporación natural para emitir vapor de agua puro. Debido a su pequeño tamaño, es extremadamente difícil para las bacterias o los residuos adherirse; para humidificar el aire con hasta un 99 % menos de bacterias que los humidificadores ultrasónicos estándar (1).
Nuestros filtros de aire son sometidos a una serie de pruebas de inspección obligatorias y estrictas antes de mandarlo fuera de fábrica. Se les realizan pruebas de durabilidad y vida útil rigurosas, para un rendimiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestros filtros se han concebido para proporcionar el mejor rendimiento para su humidificador de Philips hasta el último día de su vida útil.
Opiniones
(1) En comparación con los módulos de humidificación ultrasónica estándar que no contienen tecnología adicional para reducir la propagación de bacterias, probados por un laboratorio independiente.