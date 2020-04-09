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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
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Malla de humidificación NanoCloud

FY5156/10

2.5

| (2) Reseñas

Respira la diferencia

Humidificación NanoCloud superior

Ver todos los beneficios

Respira la diferencia

  • Tecnología NanoCloud

  • Limpieza fácil

Fácil limpieza de la malla de humidificación

El diseño inteligente posibilita una limpieza y un mantenimiento sencillos de la malla de humidificación. Solo tienes que extraer la malla y el engranaje del soporte y enjuagar la malla de humidificación bajo el grifo.

Alerta HealthyAirProtect para sustituir la malla

La alerta HealthyAirProtect te permite saber cuándo es necesario cambiar la malla. Si esta no se sustituye en el momento oportuno, el aparato deja de funcionar para evitar su uso sin efecto. La malla rotatoria nunca se encuentra sobre el agua y dejará de girar cuando esté fuera del agua o se alcance el nivel de humedad prestablecido, mientras que el ventilador seguirá funcionando en modo purificador y secará la malla. De esta forma, siempre tendrás garantizado un aire saludable.

Previene la formación de polvo blanco y zonas húmedas

El rocío de agua invisible que produce la tecnología NanoCloud de Philips no crea polvo blanco ni zonas de humedad en la habitación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

2

Reseñas

5
3
2

09/04/2020

Nederland

Nederland

Werken uitstekend

Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

10/06/2023

Nederland

Nederland

Geen onderdelen

Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen

Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

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Avisos legales

  1. Probado ante Staphylococcus Albus y el virus MS2, las condiciones hacen referencia a las propiedades antibacterianas probadas de acuerdo con el estándar GB21551.3 usando Staphylococcus Albus a una concentración inicial de 1 x 105 cfu/m3