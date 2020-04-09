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FY5156/10
Respira la diferencia
Humidificación NanoCloud superior
Tecnología NanoCloud
Limpieza fácil
El diseño inteligente posibilita una limpieza y un mantenimiento sencillos de la malla de humidificación. Solo tienes que extraer la malla y el engranaje del soporte y enjuagar la malla de humidificación bajo el grifo.
La alerta HealthyAirProtect te permite saber cuándo es necesario cambiar la malla. Si esta no se sustituye en el momento oportuno, el aparato deja de funcionar para evitar su uso sin efecto. La malla rotatoria nunca se encuentra sobre el agua y dejará de girar cuando esté fuera del agua o se alcance el nivel de humedad prestablecido, mientras que el ventilador seguirá funcionando en modo purificador y secará la malla. De esta forma, siempre tendrás garantizado un aire saludable.
El rocío de agua invisible que produce la tecnología NanoCloud de Philips no crea polvo blanco ni zonas de humedad en la habitación.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.5
de 4
2
Reseñas
Ger.
09/04/2020
Nederland
Werken uitstekend
Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Gebruikert
10/06/2023
Nederland
Geen onderdelen
Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen
Esta reseña se realizó para FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
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Probado ante Staphylococcus Albus y el virus MS2, las condiciones hacen referencia a las propiedades antibacterianas probadas de acuerdo con el estándar GB21551.3 usando Staphylococcus Albus a una concentración inicial de 1 x 105 cfu/m3