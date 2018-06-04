ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Sencilla, rápida y eficaz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sencilla, rápida y eficaz
  • Sencilla, rápida y eficaz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sencilla, rápida y eficaz

Descatalogado

Plancha en seco

GC130/00

5
| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Sencilla, rápida y eficaz
Esta plancha ligera y de gran calidad está diseñada para planchar la ropa de forma fácil y eficaz.
Ver todos los beneficios

Plancha ligera de gran calidad

Sencilla, rápida y eficaz

Suela de aluminio para un deslizamiento fácil sobre cualquier tejido

Suela de aluminio para un deslizamiento fácil sobre cualquier tejido

La resistente suela de aluminio se desliza fácilmente sobre todos los tejidos, es resistente a los arañazos y fácil de limpiar.

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones facilita el planchado en zonas con botones y costuras

La ranura para botones facilita y acelera el planchado en zonas con botones y costuras.

Recogecable para guardar cómodamente el cable de red

El cable se puede enrollar alrededor de la base de apoyo de la plancha para guardar fácilmente el aparato.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

04/06/2018

España

España

PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO

PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130

10/12/2016

Italia

Italia

philips diva 130 è un prodotto eccellente ( per me )

possiedo il ferro da stiro PHILIPS Diva 130 da venti anni lo trovo eccellente lo uso tutti i giorni non ha la spia di accensione ma non ha importanza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC130 Ferro da stiro a secco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para GC130 Ferro da stiro a secco

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.