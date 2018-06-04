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Descatalogado
La resistente suela de aluminio se desliza fácilmente sobre todos los tejidos, es resistente a los arañazos y fácil de limpiar.
La ranura para botones facilita y acelera el planchado en zonas con botones y costuras.
El cable se puede enrollar alrededor de la base de apoyo de la plancha para guardar fácilmente el aparato.
Premios
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
LR23
04/06/2018
España
PLANCHA EN SECO CON SUELA DE ACERO
PRODUCTO EXCELENTE, PLANCHA CON SUELA DE ACERO Y CON PUNTA REDONDA PARA PODER ACCEDER A CUALQUIER SITIO, SIN VAPOR, Y PODIENDOLA LIMPIAR TRANQUILAMENTE DE CUALQUIER ALMIDON AL TENER LA SUELA DE ALUMINIO. ES UNA PENA PHILIPS LA HA SACADO DEL MERCADO Y NO HAY MANERA DE ENCONTRARLA- HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A ENCONTRARLA SOMOS VARIAS SEÑORAS QUE ESTAMOS INTERESADAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Plancha en seco GC130
tiffany75
10/12/2016
Italia
philips diva 130 è un prodotto eccellente ( per me )
possiedo il ferro da stiro PHILIPS Diva 130 da venti anni lo trovo eccellente lo uso tutti i giorni non ha la spia di accensione ma non ha importanza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130 Ferro da stiro a secco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para GC130 Ferro da stiro a secco