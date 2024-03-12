Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Planchado
Todas las series
Plancha en seco
Descatalogado
Asistencia
GC130/00
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
User Manual Philips Dry iron
Esta plancha ligera y de gran calidad está diseñada para planchar la ropa de forma fácil y eficaz.
Todas (1)
Tipo de agua para la plancha de vapor o el vaporizador
Quitapelusas eléctrico
La plancha o el vaporizador causan un fallo en la red eléctrica
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.