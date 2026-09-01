Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
GC4490/02
Herramienta de planchado de 2400 W
Esta potente plancha viene con la suela más robusta de todas las planchas. Nada puede rayar esta plancha mientras se desliza suavemente sobre tu ropa. El potente golpe de vapor te ayuda a eliminar todas las arrugas fácilmente.
La exclusiva punta de vapor de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles, y obtener unos resultados de planchado óptimos.
El sistema antigoteo de la plancha de vapor Philips te permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tengas que preocuparte de las manchas producidas por el agua.
2400 W para una salida de vapor de 40 g
Premios
Opiniones