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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4490
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AzurSteam Iron

GC4490/02

1 premio

Herramienta de planchado de 2400 W

Esta potente plancha viene con la suela más robusta de todas las planchas. Nada puede rayar esta plancha mientras se desliza suavemente sobre tu ropa. El potente golpe de vapor te ayuda a eliminar todas las arrugas fácilmente.

Ver todos los beneficios

Más potencia, más vapor, más rendimiento

Herramienta de planchado de 2400 W

La punta de vapor permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La punta de vapor permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La exclusiva punta de vapor de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles, y obtener unos resultados de planchado óptimos.

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo mantiene las prendas impecables durante el planchado

El sistema antigoteo de la plancha de vapor Philips te permite planchar tejidos delicados a temperaturas bajas sin que tengas que preocuparte de las manchas producidas por el agua.

2400 W para una salida de vapor de 40 g

2400 W para una salida de vapor de 40 g

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