La punta de vapor permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La exclusiva punta de vapor de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles, y obtener unos resultados de planchado óptimos.