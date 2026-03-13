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Azur Steam Iron

Descatalogado

Asistencia

AzurSteam Iron

GC4490/02

Azur Steam Iron

Descatalogado

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Manuales y documentación

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Esta potente plancha viene con la suela más robusta de todas las planchas. Nada puede rayar esta plancha mientras se desliza suavemente sobre tu ropa. El potente golpe de vapor te ayuda a eliminar todas las arrugas fácilmente.

  • PDF archivo
  • 29 March 2026

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