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Descatalogado
Diseñada para la perfección
Esta nueva plancha Azur dispone de un diseño y un peso óptimos para poder moverse fácilmente sobre las prendas, incluso por las zonas difíciles de alcanzar. Además, con su gran potencia de vapor te ofrece todo lo que necesitas para conseguir unos resultados perfectos.
2400W, hasta 45 g/min
Golpe de vapor de hasta 200 gramos
Depósito de agua de 350 ml
Control deslizante Calc-Clean
Suela SteamGlide
La exclusiva punta de vapor de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles, y obtener unos resultados de planchado óptimos.
Esta plancha de vapor de Philips está diseñada para deslizarse fácilmente sobre las prendas y llegar incluso a las zonas más difíciles.
La plancha tiene un peso óptimo de 1,6 kg, lo que facilita el movimiento de la posición de planchado a la posición de reposo de la plancha.
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Premios
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Noooo
22/07/2015
Sverige
Bästa strykjärn
Jag köpte denna strykjärn för envisa veck på plagg så den uppfyller mina förväntningar som det står bäst i test och i just Love it
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4865/02 Ångstrykjärn
Sí, recomiendo este producto
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rheintalblitz
16/04/2013
Suisse
Bin mit diesem Produkt sehr zufrieden.
Das Dampfbügeleisen ist nicht zu schwer und liegt gut in der Hand - ich bin davon total überzeugt und freue mich über den Erwerb dieses Artikels.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen
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Esta reseña se realizó para Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen