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Descatalogado

Philips AzurPlancha de vapor

GC4865/02

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

1 premio

Diseñada para la perfección

Esta nueva plancha Azur dispone de un diseño y un peso óptimos para poder moverse fácilmente sobre las prendas, incluso por las zonas difíciles de alcanzar. Además, con su gran potencia de vapor te ofrece todo lo que necesitas para conseguir unos resultados perfectos.

Ver todos los beneficios

Diseñada para la perfección

  • 2400W, hasta 45 g/min

  • Golpe de vapor de hasta 200 gramos

  • Depósito de agua de 350 ml

  • Control deslizante Calc-Clean

  • Suela SteamGlide

La punta de vapor permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La punta de vapor permite usar vapor en las zonas más difíciles de alcanzar

La exclusiva punta de vapor de esta plancha de Philips combina una parte delantera de la suela especialmente puntiaguda, con ranuras de vapor especiales alargadas en la punta, para llegar a las zonas más pequeñas y difíciles, y obtener unos resultados de planchado óptimos.

Diseño óptimo para deslizarse fácilmente sobre las prendas

Diseño óptimo para deslizarse fácilmente sobre las prendas

Esta plancha de vapor de Philips está diseñada para deslizarse fácilmente sobre las prendas y llegar incluso a las zonas más difíciles.

Ligera, para deslizar la plancha fácilmente por la tabla de planchar

Ligera, para deslizar la plancha fácilmente por la tabla de planchar

La plancha tiene un peso óptimo de 1,6 kg, lo que facilita el movimiento de la posición de planchado a la posición de reposo de la plancha.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

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3
2
1

22/07/2015

Sverige

Sverige

Bästa strykjärn

Jag köpte denna strykjärn för envisa veck på plagg så den uppfyller mina förväntningar som det står bäst i test och i just Love it

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4865/02 Ångstrykjärn

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Esta reseña se realizó para Azur GC4865/02 Ångstrykjärn

16/04/2013

Suisse

Suisse

Bin mit diesem Produkt sehr zufrieden.

Das Dampfbügeleisen ist nicht zu schwer und liegt gut in der Hand - ich bin davon total überzeugt und freue mich über den Erwerb dieses Artikels.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen

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