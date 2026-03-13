Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
GC4865/02
Descatalogado
La plancha de vapor Philips gotea por la suela
Mi plancha de vapor Philips ya no se calienta
El centro de planchado Philips no quita las arrugas
Mi plancha chisporrotea cuando la coloco sobre su base
La plancha o el vaporizador causan un fallo en la red eléctrica
El piloto Calc-Clean de mi centro de planchado Philips no deja de parpadear
La plancha de vapor Philips no produce vapor