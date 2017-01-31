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Política de devolución de 30 días

  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
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  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
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  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
  • CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

Descatalogado

Hairclipper series 3000Cortapelos

HC3420/15

4
| (114) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*
El CORTAPELOS serie 3000 se ha creado para durar y para que ofrezca un buen rendimiento. El innovador elemento de corte, las cuchillas de acero inoxidable y el peine-guía para el pelo ajustable se han diseñado para proporcionar un corte rápido y apurado en todo momento.
Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y apurado

CORTAPELOS serie 3000: corta dos veces más rápido*

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 13 posiciones de longitud

  • 60 min de uso sin cable/8 h de carga

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Unidad de corte con doble afilado que reduce la fricción

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.*

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas de acero autoafilables para un filo duradero

Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 23 mm

Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

114

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

31/01/2017

España

España

Perfecta

Funciona a la perfección para un uso normal. Muy fácil de limpiar después de usarlo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

02/10/2016

España

España

Eficiente

Tiene un funcionamiento óptimo para uso no profesional, potencia mas que suficiente para el habitual corte ocasional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

10/08/2014

España

España

excepcional

Philips HAIRCLIPPER Series 3000 hair clipper HC3420 Stainless steel blades 13 length settings. Corta pelos acero inoxidable 13 posiciones de longitud.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

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  1. Comparado con modelo anterior de Philips