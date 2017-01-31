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Descatalogado
Cuchillas de acero inoxidable
13 posiciones de longitud
60 min de uso sin cable/8 h de carga
Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para ofrecer rendimiento en todo momento y corta el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips.*
Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para ofrecer un afilado duradero.
Solo tienes que seleccionar y bloquear la longitud que deseas utilizando el peine-guía ajustable, que proporciona 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. O puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
4.0
de 4
114
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Ajtl
31/01/2017
España
Perfecta
Funciona a la perfección para un uso normal. Muy fácil de limpiar después de usarlo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
CurroZ
02/10/2016
España
Eficiente
Tiene un funcionamiento óptimo para uso no profesional, potencia mas que suficiente para el habitual corte ocasional.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
jonie23
10/08/2014
España
excepcional
Philips HAIRCLIPPER Series 3000 hair clipper HC3420 Stainless steel blades 13 length settings. Corta pelos acero inoxidable 13 posiciones de longitud.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Comparado con modelo anterior de Philips