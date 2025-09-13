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Paga con Klarna
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Cuchillas autoafilables (acero inoxidable)
13 posiciones de longitud
Uso con cable
El cable de alimentación de 1,8 m de longitud proporciona energía constante.
Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elige entre 12 ajustes de 1 a 23 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para lograr un corte más apurado y preciso de 0,5 mm.
Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.
4.1
de 4
490
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Philips 3000
13/09/2025
España
Perfecta, es la segunda que compro y espero me dure mas de 15 ańos que tuve la primera.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3530/15 Cortapelos
Tito1964
31/05/2023
España
Comprador verificado
Calidad siempre...
Necesitaba una maquina nueva, había muchas marcas pero elegir esta marca, y a día de hoy me esta demostrado su gran calidad, funcionamiento, comodidad...
Ventajas
Sin cable, batería fuerte...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
fmapa
13/04/2022
España
Comprador verificado
Lo esperado de la marca
Tengo una afeitadora que aún funciona desde hace cuarenta años, eso me ha hecho confiar y adquirir productos de Philips muy diversos. Ánimo y seguid respetando el planeta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 3000 HC3525/15 Cortapelos