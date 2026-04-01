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Hairclipper series 9000Cortapelos lavable

HC9420/15

4.1
| (908) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
El corte de pelo perfecto, adaptado a ti
El cortapelos de la serie 9000 de Philips garantiza un corte de pelo perfecto y personalizado. Con 400 ajustes de longitud y cuchillas de titanio, obtendrás la máxima precisión y potencia. Consigue el acabado perfecto adaptado a tu densidad de pelo.
Ver todos los beneficios

con peines motorizados

El corte de pelo perfecto, adaptado a ti

  • Cuchillas metálicas autoafilables

  • 60 posiciones de longitud

  • 120 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Hasta 5 años de garantía

60 posiciones de longitud con botones motorizados

60 posiciones de longitud con botones motorizados

Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Mantiene el afilado del primer día sin lubricación

Mantiene el afilado del primer día sin lubricación

Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.

El sensor PowerAdapt ofrece una experiencia de corte de pelo personalizada

El sensor PowerAdapt ofrece una experiencia de corte de pelo personalizada

Un corte de pelo uniforme, adaptado a ti: el sensor PowerAdapt ajusta automáticamente el motor para que se adapte a la densidad del cabello, proporcionando la potencia de corte adecuada a cualquier longitud.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

908

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

01/04/2026

España

España

Comprador verificado

Excelente compra

Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Pelado perfecto y muy manejable

Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

31/03/2026

España

España

Comprador verificado

Producto top calidad/precio

Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

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