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Política de devolución de 30 días
Cuchillas metálicas autoafilables
60 posiciones de longitud
120 min de uso sin cable/1 h de carga
Hasta 5 años de garantía
Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero se han diseñado para que sean increíblemente duraderas. Incluso después de 5 años, cortan con la misma precisión y exactitud que el primer día.
Un corte de pelo uniforme, adaptado a ti: el sensor PowerAdapt ajusta automáticamente el motor para que se adapte a la densidad del cabello, proporcionando la potencia de corte adecuada a cualquier longitud.
4.1
de 4
908
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable