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Descatalogado
Tecnología Rapid Air
Capacidad 1.2 kg, 2100w
Display digital
El exclusivo diseño de la Philips Airfryer, que combina circulación rápida de aire muy caliente, diseño con forma de estrella y perfil de calentamiento óptimo, te permite cocinar una variedad de alimentos deliciosos de forma rápida, fácil y más saludable, sin necesidad de añadir aceite.
Capacidad de 1,2 kg para hasta 5 personas. Ahora incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia Airfryer con una capacidad un 50% mayor**
La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y tostar los aperitivos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, utilizando muy poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también reduce los olores en comparación con las freidoras convencionales y es fácil de limpiar, segura y económica para el uso diario.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Drbadgeo
25/11/2021
Ελλάδα
Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.Ποιότητα τιμή 10/10
Ποιοτική και αξιόπιστη. Ότι καλύτερο στην κατηγορία της.
Ventajas
Γρήγορη και αξιόπιστη
Contras
Δεν αφαιρείται το δίχτυ από το καλάθι
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
En comparación con patatas fritas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.