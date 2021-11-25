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  • Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*
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Descatalogado

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/90

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*
La exclusiva tecnología Rapid Air de Philips te permite cocinar con aire caliente alimentos que quedan crujientes por fuera y tiernos por dentro. Para garantizar una textura perfecta y unos resultados deliciosos, apenas es necesario utilizar aceite.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Avance

Avance
Placa para grill

CP9751/01

Tecnología Rapid Air para un resultado perfecto

Fritos con sabor fantástico y hasta un 80% menos de grasa*

  • Tecnología Rapid Air

  • Capacidad 1.2 kg, 2100w

  • Display digital

Diseño exclusivo para unos resultados deliciosos y con poca grasa

Diseño exclusivo para unos resultados deliciosos y con poca grasa

El exclusivo diseño de la Philips Airfryer, que combina circulación rápida de aire muy caliente, diseño con forma de estrella y perfil de calentamiento óptimo, te permite cocinar una variedad de alimentos deliciosos de forma rápida, fácil y más saludable, sin necesidad de añadir aceite.

Gran capacidad de 1,2 kg para comidas con un sabor fantástico

Gran capacidad de 1,2 kg para comidas con un sabor fantástico

Capacidad de 1,2 kg para hasta 5 personas. Ahora incluso las familias más grandes pueden disfrutar de la experiencia Airfryer con una capacidad un 50% mayor**

Tecnología Rapid Air para fritos más saludables

Tecnología Rapid Air para fritos más saludables

La exclusiva tecnología Rapid Air de la Airfryer te permite freír, hornear, asar y tostar los aperitivos y comidas más sabrosos con menos grasa que una freidora convencional, utilizando muy poco o nada de aceite. La Philips Airfryer con tecnología Rapid Air también reduce los olores en comparación con las freidoras convencionales y es fácil de limpiar, segura y económica para el uso diario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

25/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει.Ποιότητα τιμή 10/10

Ποιοτική και αξιόπιστη. Ότι καλύτερο στην κατηγορία της.

Ventajas

Γρήγορη και αξιόπιστη

Contras

Δεν αφαιρείται το δίχτυ από το καλάθι

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas naturales preparadas en una freidora Philips convencional.