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Descatalogado
HP4638/00
Hazlo brillar
Da rienda suelta al potencial de tu cabello. El pelo brillante tiene mejor aspecto cuando se alisa con SalonStraight Active Ion de Philips. Su ionizador, placas cerámicas y temperatura profesional garantizan unos resultados perfectos.
180 °C
Cerámica
IonBoost
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Gracias a la alta temperatura podés moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
La avanzada tecnología EHD+ de Philips permite distribuir el calor de forma muy uniforme, incluso a altas temperaturas para evitar dañar el cabello. Esta tecnología ofrece una protección adicional y por tanto ayuda a mantener el cabello sano y brillante.
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