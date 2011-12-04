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Descatalogado
Estilos creativos, cuidado constante
¿Quieres saber cuántas formas tienes de conseguir un peinado perfecto? SalonMultistylist 8 en 1 dispone de ocho versátiles accesorios cerámicos para moldear el cabello. Perfecto para crear todos los peinados que puedas imaginar... y aún más.
La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.
Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.
Este accesorio puede colocarse fácilmente en las tenacillas para crear volumen adicional y unos bonitos peinados ondulados.
3.4
de 4
10
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Sí, recomiendo este producto
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Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
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Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler
Sí, recomiendo este producto
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Marta
21/06/2014
United Kingdom
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler
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