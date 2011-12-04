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Descatalogado

SalonMultistylistPlancha multiestilo

HP4696/10

3.4

| (10) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Estilos creativos, cuidado constante

¿Quieres saber cuántas formas tienes de conseguir un peinado perfecto? SalonMultistylist 8 en 1 dispone de ocho versátiles accesorios cerámicos para moldear el cabello. Perfecto para crear todos los peinados que puedas imaginar... y aún más.

Ver todos los beneficios

SalonSuper Stylist

Estilos creativos, cuidado constante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

Placas cerámicas para un fácil deslizamiento y un acabado brillante

La cerámica es muy suave y resistente por naturaleza y es uno de los mejores materiales para fabricar las placas alisadoras. Estas placas se deslizan fácilmente a través del cabello para que esté perfecto y brillante.

Accesorio para alisar para crear un peinado bonito y elegante

Las placas cerámicas se deslizan a través del cabello proporcionándote un alisado perfecto y un cabello brillante.

Cepillo deslizante para un volumen adicional y unas ondulaciones bonitas

Cepillo deslizante para un volumen adicional y unas ondulaciones bonitas

Este accesorio puede colocarse fácilmente en las tenacillas para crear volumen adicional y unos bonitos peinados ondulados.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

10

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

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21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

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Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler

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21/06/2014

United Kingdom

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Esta reseña se realizó para HP4696/37 Multi-Styler

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