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Descatalogado
HP4940/00
1600 W
Plegable
Voltaje mundial
Funda de viaje
Este secador de 1600 W crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado óptimos para obtener un peinado bonito todos los días.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un resultado final perfecto. Tres ajustes flexibles que garantizan un peinado preciso y con personalidad.
Este secador dispone de un práctico mango plegable con el que el tamaño del secador se reduce. Esto permite guardarlo en los espacios más pequeños y llevarlo casi a cualquier parte.