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Descatalogado

Bikini PerfectRecortador para la línea del bikini

HP6375/00

2.8

| (13) Reseñas

Resultados de balneario en casa

Recorta, perfila o elimina el vello no deseado de la línea del bikini y consigue unos resultados precisos y una piel suave como la seda.

Ver todos los beneficios

Más precisión, menos irritación

Resultados de balneario en casa

  • Recorta, da forma,

  • afeita y depila

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

Para usar dentro o fuera de la ducha

Uso en seco y en húmedo: se puede utilizar dentro y fuera de la ducha, se limpia con agua.

Hasta 60 minutos de duración

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.8

de 4

13

Reseñas

3
2

17/09/2020

España

España

Muy contenta

Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Fecha de uso 2018-09-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Fecha de uso 2018-09-17

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

fabulous precision epilator...like no other ive ever found

the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

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