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Descatalogado
HP6375/00
Resultados de balneario en casa
Recorta, perfila o elimina el vello no deseado de la línea del bikini y consigue unos resultados precisos y una piel suave como la seda.
Recorta, da forma,
afeita y depila
Uso en seco y en húmedo: se puede utilizar dentro y fuera de la ducha, se limpia con agua.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.8
de 4
13
Reseñas
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Fecha de uso 2018-09-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Fecha de uso 2018-09-17
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini