(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Tiene todo lo que puedes esperar de un aspirador de alta gama: mucha potencia, una batería que aguanta todo lo que le pidas, buenos acabados y accesorios para diferentes superficies y rincones. Pero sin duda, lo que más nos ha gustado en casa es el cepillo con luces LED. Es ideal no solo para ver por dónde aspiras en lugares donde no llega la luz, como debajo de una mesa, de un aparador o del sofá, sino que también te permite ver mejor por dónde no has aspirado o no lo has hecho bien. Otro aspecto destacable es la potencia de aspirado. Ya en la potencia mínima notas como vas dejando limpieza a tu paso y se va llenando el depósito de suciedad, pero es que en los niveles superiores (tiene dos + turbo) la potencia es tal que incluso puede llegar a ser complicado deslizar la boquilla por determinadas superficies, pero es ideal para limpiar a fondo colchones, tapizados y zócalos. También se agradece que la batería dure el tiempo suficiente como para limpiar a fondo la casa. A mínima potencia, que es más que suficiente para aspirar el suelo y alfombras, dura 40 minutos en marcha, además incluye un indicador del porcentaje de carga fácilmente visible en el mango El aspirador de escoba Philips SpeedPro FC6724/01, cumple con su misión de aspirar todo lo que se le ponga por delante.