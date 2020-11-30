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Descatalogado

SatinelleDepiladora

HP6503/00

4.3

| (498) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Satinelle Ice Premium

Primera depiladora cerámica con aplicador de frío Premium y sistema de masaje sónico.

Ver todos los beneficios

La depiladora más suave con hielo y masaje sónico

Satinelle Ice Premium

Sistema de masaje sónico

El masaje de alta frecuencia reduce la sensación de tirón.

Discos hipoalergénicos

Discos hipoalergénicos

Reducen el riesgo de irritación alérgica de la piel cuidándola aún más.

El aplicador de frío Premium

Sigue perfectamente cada curva del cuerpo para una óptima aplicación del frío y una depilación más suave.

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4.3

de 4

498

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

30/11/2020

España

España

Excelente resultado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Muy buen aspirador, me encanta el cepillo con las cerdas de goma. Me resulta súper eficaz. El cepillo incluido en el brazo es un puntazo pues está al alcance siempre. La batería me llega para limpiar la casa entera y no deja ni miga.Muy contenta con la compra

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

30/11/2020

España

España

Me encanta!!

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es perfecta, recoge un montón de pelusa, increíble cuando ves el depósito (todo esto estaba en el suelo?) Algo que podría tener este modelo es la luz en el recogedor, por lo demás, perfecto. Se lo recomiendo a todo el mundo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

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Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

28/11/2020

España

España

Súper satisfecha con el resultado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Excelente!! Las Excelente, perfecto para facilitar tu día a día en las tareas de la casa.La maniobrabilidad de la pieza de aspiración de suelo, muy buena. Aspiración y duración de la batería muy bien. Aspiro la casa sin que se acabe la batería. (Con cierta rapidez) No es muy sonora. Lo único que echo en falta son los accesorios como cepillo para el sofá o coche. Y por ejemplo también echo en falta un repuesto del filtro. Super ligera y fácil de guardar ya que viene con la base de montaje en pared incluida, eso es un acierto total. También me ha gustado sus cepillos de silicona que hace que la suciedad más incrustada se aspire con más facilidad del suelo. La recomiendo al 100%.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

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Esta reseña se realizó para Aspiradora vertical sin cable SpeedPro FC6724/01

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