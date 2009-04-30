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Descatalogado
HP6608/01
Excelente apurado para una piel suave como la seda
Entra en el mundo de la depilación con este nuevo sistema de Philips, que elimina de raíz incluso el vello más corto, dejando la piel suave como la seda durante semanas. Incluye un conjunto de accesorios para nuevas usuarias, que te ayudará a conseguir los mejores resultados.
Inicio óptimo
Para mantener en todo momento el máximo contacto con la piel y relajarla al mismo tiempo. Este accesorio mantiene la depiladora en el ángulo óptimo para eliminar el vello de la forma más eficaz.
Levanta incluso el vello más corto para conseguir una depilación más apurada, al tiempo que relaja la piel para eliminar el vello con más suavidad
Especialmente indicado para la piel más sensible, permite una depilación suave de las zonas delicadas.
Opiniones