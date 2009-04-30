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Descatalogado

SatinelleDepiladora

HP6608/01

Excelente apurado para una piel suave como la seda

Entra en el mundo de la depilación con este nuevo sistema de Philips, que elimina de raíz incluso el vello más corto, dejando la piel suave como la seda durante semanas. Incluye un conjunto de accesorios para nuevas usuarias, que te ayudará a conseguir los mejores resultados.

Ver todos los beneficios

Atrapa el vello más corto para unos resultados perfectos

Excelente apurado para una piel suave como la seda

  • Inicio óptimo

Adaptador Opti-start con masaje para una depilación suave y eficaz

Adaptador Opti-start con masaje para una depilación suave y eficaz

Para mantener en todo momento el máximo contacto con la piel y relajarla al mismo tiempo. Este accesorio mantiene la depiladora en el ángulo óptimo para eliminar el vello de la forma más eficaz.

Utiliza este accesorio para una depilación apurada y suave

Utiliza este accesorio para una depilación apurada y suave

Levanta incluso el vello más corto para conseguir una depilación más apurada, al tiempo que relaja la piel para eliminar el vello con más suavidad

Adaptador para zonas sensibles y piel delicada

Adaptador para zonas sensibles y piel delicada

Especialmente indicado para la piel más sensible, permite una depilación suave de las zonas delicadas.

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