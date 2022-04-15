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DryCare Advanced Secador de cabello
Descatalogado
Asistencia
HP8232/00
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Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Qué hace el chorro de aire frío del secador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
ThermoProtect/DryCare AdvancedRejilla de entrada de aire
ThermoProtectBoquilla de secado
El moldeador Philips desprende un olor extraño