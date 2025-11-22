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Descatalogado
HP8656/00
5 accesorios para dar forma al cabello
Distribución uniforme del calor
Cuidado iónico
Funda de viaje
La tecnología de distribución uniforme del calor protege al máximo el cabello contra el sobrecalentamiento y, por tanto, ayuda a mantenerlo sano y brillante.
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
El moldeador Air Styler cuenta con 5 accesorios para crear diferentes peinados, desde un alisado natural hasta ondas definidas y volumen en las raíces.
3.7
de 4
143
Reseñas
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Ventajas
viele praktische Funktionen
Contras
nicht der leiseste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Baby85
25/07/2024
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Ventajas
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Contras
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria