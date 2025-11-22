ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
  • Seca y da forma a estilos naturales con cuidado

Descatalogado

ProCareMoldeador

HP8656/00

3.7
| (143) Reseñas
Seca y da forma a estilos naturales con cuidado
Seca y da forma de una pasada: el nuevo moldeador ProCare de Philips te permite crear peinados atractivos y naturales, a la vez que proporciona el máximo cuidado a tu pelo. El nuevo cepillo plano te ayuda a crear un pelo liso natural sin dañar el pelo.
Ver todos los beneficios

Secador para un cuidado máximo

Seca y da forma a estilos naturales con cuidado

  • 5 accesorios para dar forma al cabello

  • Distribución uniforme del calor

  • Cuidado iónico

  • Funda de viaje

Menos sobrecalentamiento con la tecnología de distribución uniforme del calor

La tecnología de distribución uniforme del calor protege al máximo el cabello contra el sobrecalentamiento y, por tanto, ayuda a mantenerlo sano y brillante.

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.

5 accesorios

El moldeador Air Styler cuenta con 5 accesorios para crear diferentes peinados, desde un alisado natural hasta ondas definidas y volumen en las raíces.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

143

Reseñas

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Ventajas

viele praktische Funktionen

Contras

nicht der leiseste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Ventajas

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Contras

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.