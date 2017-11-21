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Descatalogado

Essential HP8663/00 Air Styler

HP8663/00

4.1
| (57) Reseñas
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Opiniones

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4.1

de 4

57

Reseñas

21/11/2017

España

España

Producto ideal para secar y peinar

Compré el producto pensando que solo me serviría para peinar y moldear mi pelo pero me llevé la gran sorpresa de que también me sirve para secarlo así que en un solo producto tengo mi secador y mi moldeador ideal para llevar en viajes porque no hace falta llevar además de un moldeador un secador para mí es un dos en uno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8662/00 Air Styler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8662/00 Air Styler

17/08/2023

Nederland

Nederland

Mooie kapsel als in de salon

Deze fijne föhnborstel gebruik ik nu een aantal weken. Hij stylt mijn haar goed model en ik vind hem prettig in de hand liggen. Hij is een stuk compacter dan de meeste andere föhns en de opzetstukken zijn ook compact en dus zo mee te nemen. De kleur oogt chique. Hij ziet er stylisch uit. De föhn werkt eenvoudig en werkt voor zich geen ingewikkeld gedoe. Wat ik wel heb gemerkt is dat ik mijn haar goed gekamd moet hebben voor ik gebruik anders trekt hij nogal. Dat is ook logisch natuurlijk. Mijn haren zijn snel droog en goed in model. Een kappers gevoel maar dan thuis. Een verzorgde coupe dankzij de fijne en wat grovere borstelkoppen. Ik vind de koude luchtstand erg prettig zeker omdat ik verzekerd ben van pluisvrij haar. Toch vind ik ondanks mijn favoriete koude luchtstand het fijn dat er 3 standen opzitten zodat ik verschillende kan gebruiken als ik dat wil.

Ventajas

Handzaam

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHA305/00 Airstyler

Esta reseña se realizó para 3000 Series BHA305/00 Airstyler

05/03/2021

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!

Ventajas

leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo

Contras

manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8663/00 Styler ad aria

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8663/00 Styler ad aria

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