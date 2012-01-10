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  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado
  • Disfruta de un afeitado apurado

Descatalogado

Cabezales de afeitado

HQ56/51

4.2
| (36) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada dos años.
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Afeitadora eléctrica

HQ6645/16

Cambia el cabezal cada dos años para obtener los mejores resultados

Disfruta de un afeitado apurado

  • 3 cabezales

Afeita incluso los pelos más cortos

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para un afeitado apurado

Cuchillas CloseCut, duraderas y autoafilables para un afeitado apurado

Las cuchillas se han diseñado con ingeniería de precisión para ofrecerte siempre un afeitado apurado. Las cuchillas duraderas autoafilables no se desgastan para garantizar un afeitado eficaz y rápido.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

36

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

10/01/2012

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabezales de afeitado

27/06/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto

Excelente produto, corresponde às características descritas pelo produtor, obtendo um excelente corte.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabeças de corte

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ56/50 cabeças de corte

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

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