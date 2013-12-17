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Descatalogado
Disfruta de un afeitado apurado
Para que la afeitadora Philips ofrezca un rendimiento máximo, sustituya los cabezales de afeitado cada 2 años
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
4.6
de 4
18
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
oahm
17/12/2013
España
Producto de calidad
Producto de calidad que facilita un buen afeitado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/50 shaving heads
fergiorrivasvaciamadrid
04/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
30/10/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ6/40 cabezales de afeitado