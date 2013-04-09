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  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado

Descatalogado

7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7380/16

4.4
| (60) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora está equipada con un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales de afeitado ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta. La afeitadora también es totalmente lavable.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

  • Carga rápida

  • Funda de viaje

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Su forma que se adapta a la piel facilita un contacto suave con la misma para un afeitado cómodo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.4

de 4

60

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

1

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to clean

Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Gets the job done!

Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver

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