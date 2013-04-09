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Funda de viaje
Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
Su forma que se adapta a la piel facilita un contacto suave con la misma para un afeitado cómodo.
4.4
de 4
60
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
knox
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7380 Electric shaver