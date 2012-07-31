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Descatalogado
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
4.6
de 4
14
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.