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Descatalogado
HQ8200/17
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.
3.7
de 4
74
Reseñas
David39
15/05/2012
España
Producto muy bueno por sus características.
Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica
Turiscus
06/07/2018
Italia
podotto eccellente
durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Turiarte
11/10/2015
Italia
Eccellente
dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.