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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.

Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8200/17

3.7
| (74) Reseñas
Afeitado rápido, apurado y eficaz.
Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL de esta afeitadora eléctrica de Philips ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado rápido, apurado y eficaz.

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 4

74

Reseñas

15/05/2012

España

España

Producto muy bueno por sus características.

Me ha gustado mucho este producto, porque se acopla muy bien a la superficie de la cara, apura mucho y además se limpia de forma muy fácil de bajo del grifo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8200/17 Afeitadora eléctrica

06/07/2018

Italia

Italia

podotto eccellente

durata straordinaria, rasatura sempre al meglio, dopo anni di onorato servizio lo mando in pensione per un fratello più giovane: mi auguro che il nuovo S7310/12 sia all'altezza del precedente !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

11/10/2015

Italia

Italia

Eccellente

dopo 5 anni d'uso è ancora in perfette condizioni ... veramente super

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8200 Rasoio elettrico

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 