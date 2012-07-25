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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
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  • Afeitado rápido, apurado y eficaz.
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ8250/17

4
| (224) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, apurado y eficaz.
Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeitado rápido, apurado y eficaz.

  • Recargable

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

224

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8250 Electric shaver

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Design and Reliability

I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!

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Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8250 Electric shaver

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15/07/2012

United Kingdom

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This product has everything

Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 