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Descatalogado
Recargable
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.
4.0
de 4
224
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
mjtc
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8250 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8250 Electric shaver
Varnor
25/07/2012
United Kingdom
Excellent Design and Reliability
I have owned the razor for almost 2 years and have had no problems during all that time. I shave regularly and yet don't have to recharge all that often. I get a lot of shaves per charge. It's also easy to transport and durable I have no problem with recommending thos razor!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8250 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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MartinR
15/07/2012
United Kingdom
This product has everything
Clean close shave Battery life when charged excellent length before recharge required
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ8250/17 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.