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cabezales de afeitado

HQ9/11

4.3
| (120) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Disfruta de un afeitado apurado
Cada año las cuchillas realizan un viaje de una distancia equivalente a la altura de la montaña Everest... 49 veces. Tras este gran esfuerzo, incluso los mejores materiales pueden dejar de estar afilados. Conserva el más alto rendimiento de tu afeitadora: sustituye los cabezales cada 2 años.
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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora Philips tiene unos cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

120

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

07/10/2014

España

España

Comprador verificado

muy practico

es com0odisimo lo cambias y es como si estrenas la maquina de afeitar de nuevo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

28/12/2013

España

España

Excelente producto

Se cambian con facilidad y mejora la calidad del afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PowerTouch HQ9/50 cabezales de afeitado

08/03/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ9/40 cabezales de afeitado

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