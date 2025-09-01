Buscar términos

      Picadora de la serie 3000 Picadora

      HR1502/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      ¡Potente, rápida y fiable!

      Esta picadora grande y fácil de usar es la compañera de cocina ideal para preparar comidas caseras. Pica y tritura cualquier ingrediente gracias a su potente motor mientras preparas tus salsas favoritas sin complicaciones.

      ¡Potente, rápida y fiable!

      Cocinar nunca ha sido tan fácil.

      • Corte superior gracias a la tecnología PowerChop, que proporciona un corte más preciso y eficiente.
      • Resultados rápidos y perfectos gracias al motor de 500 W
      • Prepara tus dips y salsas favoritas en un bol de 2 l
      • Controla los resultados gracias a los 2 ajustes de velocidad
      • Tanto el recipiente como las cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas
      Máxima potencia de corte en tus manos.

      Picado rápido y perfecto gracias al motor de 500 W. Crea cualquier plato en un abrir y cerrar de ojos.

      Tecnología PowerChop para un picado superior

      Pica ingredientes blandos y duros de forma uniforme gracias a la tecnología PowerChop, con una combinación óptima de cuchillas, ángulo de corte y recipiente interior.

      Prepara tus salsas favoritas en el recipiente de 2 L

      ¿Te gusta el guacamole? ¿Eres un gran fan del pesto? Prepara lo quieras con el generoso recipiente de 2 l de capacidad.

      ¡Dos velocidades, doble precisión!

      Pica los ingredientes con facilidad gracias a las dos velocidades. Para obtener el mejor resultado, usa la primera velocidad unos segundos y suaviza con la segunda velocidad.

      No más resbalones.

      Pica con una sola mano gracias a la estabilidad que ofrece la base de goma.

      Limpieza fácil

      No te preocupes por la limpieza; tanto el recipiente como las cuchillas se pueden lavar en el lavavajillas.

      ¡Una herramienta, infinitas posibilidades!

      Desde salsas hasta ensaladas, esta picadora trata todo tipo de ingredientes con facilidad, incluso puedes usarla para picar carne, hacer mantequilla de frutos secos o preparar salsas para toda la familia.

      Picado rápido gracias a nuestras 4 cuchillas de acero inoxidable

      Las cuchillas cortadas con láser de precisión están especialmente diseñadas para cortar cualquier cosa y que tu rutina de corte sea lo más rápida posible.

      Crea tu propia mantequilla de frutos secos desde cero.

      Prepara tu propia mantequilla de frutos secos en casa con facilidad y descubre nuevos sabores y opciones más saludables. Incluso puedes hacer tu propio chocolate para untar para los más pequeños.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Material principal
        Plástico
        Material secundario
        Plástico
        Funciones
        Velocidad 1/2
        Tipo de producto
        Picadora
        Certificaciones
        CB
        Capacidad de la cesta
        Máx. 2 l
        Patas antideslizantes
        Longitud del cable
        >1,2 m
        Tecnología
        Tecnología PowerChop
        Piezas aptas para el lavavajillas
        Indicador de nivel de capacidad
        Material de la jarra
        Plástico
        Material de la cuchilla
        Acero inoxidable
        Rotaciones por minuto (RPM)
        27,000
        Sin BPA
        Función Pulse
        Cuchillas desmontables
        Capacidad para picar hielo
        Capacidad para batir ingredientes calientes
        <60, pero no se recomienda
        Nivel de ruido (estándar)
        <80 dB
        Garantía
        2 años
        Compatible con alimentos secos

      • Especificaciones técnicas

        Potencia
        500 W
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50-60 Hz
        Unidades por paquete
        1 unidad por caja unitaria

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        Cuchilla en S

      • Medidas de seguridad

        Certificación de seguridad
        CB
        Parada automática de la cuchilla
        <1,5 s según la norma de seguridad

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        180 mm
        Anchura del producto
        221 mm
        Altura del producto
        271 mm
        Peso del producto
        1245 g
        Longitud del embalaje
        227 mm
        Anchura del embalaje
        372 mm
        Altura del embalaje
        187 mm
        Peso del embalaje
        1983 g

      • Durabilidad

        Manual del usuario
        INSTRUCCIONES DE USO

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

