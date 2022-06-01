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    • Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos* Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos* Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos*

      Serie 3000 Batidora con tecnología ProBlend, 450 W, 1,9 l

      HR2041/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos*

      Diseñada para mejorar la mezcla diaria, con una potencia de 450W y el rendimiento de las cuchillas que necesita para procesar todos sus ingredientes e incluso triturar hielo. Proporciona una consistencia suave con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.

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      Serie 3000
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      Serie 3000

      Batidora con tecnología ProBlend, 450 W, 1,9 l

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      Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos*

      Exclusivo sistema ProBlend

      • Sistema ProBlend
      • 1,9 l de capacidad máxima
      • 1 l de capacidad efectiva
      • 1 posición de velocidad + Pulse
      • Jarra de plástico
      El exclusivo sistema ProBlend garantiza una consistencia uniforme

      El exclusivo sistema ProBlend garantiza una consistencia uniforme

      El exclusivo sistema ProBlend combina a la perfección 3 tecnologías diseñadas a medida para garantizar una mezcla suave sin grumos en solo 45 segundos*. El motor de 450 W impulsa el flujo de mezclado para hacer circular todos los ingredientes de manera uniforme, mientras que el innovador diseño de hoja tiene una forma especial para maximizar el área de corte. Por último, pero no por ello menos importante, la jarra está diseñada con hendiduras exclusivas para guiar constantemente los ingredientes hacia el flujo de mezclado.

      Pica hielo en trozos finos en solo 45 segundos**

      Pica hielo en trozos finos en solo 45 segundos**

      Utiliza el sistema ProBlend junto con la posición Pulse para picar cubitos de hielo en trozos finos en apenas 45 segundos**, ideal para tus bebidas frías y batidos favoritos, así como para postres especiales.

      1 posición de velocidad + posición Pulse para elegir

      1 posición de velocidad + posición Pulse para elegir

      Produce una amplia variedad de bebidas y permite preparar ingredientes rápidamente para tus comidas favoritas, con la posibilidad de elegir entre una posición de velocidad y la posición Pulse. Es ideal para hierbas, especias y verduras, para moler café e incluso para picar hielo y preparar un delicioso batido.

      Una jarra grande del tamaño perfecto para tus necesidades familiares

      Una jarra grande del tamaño perfecto para tus necesidades familiares

      Sirve hasta 5 bebidas (en vasos de 200 ml) gracias a su capacidad efectiva de 1 litro.***

      Descarga la app NutriU para disfrutar de platos familiares sanos y sabrosos

      Descarga la app NutriU para disfrutar de platos familiares sanos y sabrosos

      Descarga y descubre la aplicación NutriU, con más de 200 ideas para preparar tus bebidas, comidas y aperitivos favoritos con la ayuda de tu nueva batidora. La cocina saludable debe ser sencilla y dejar a la familia con ganas de más. Por eso, la aplicación NutriU ofrece una variedad de alternativas saludables a tus platos favoritos. Creamos nuestras recetas, desde postres de chocolate hasta platos principales llenos de nutrientes, para que sean saludables sin reducir su delicioso sabor.

      El sensor MTP evita que el motor se sobrecaliente

      El sensor MTP evita que el motor se sobrecaliente

      El sensor especial de protección térmica del motor (MTP) está diseñado para evitar que el motor se sobrecaliente y lo protege de condiciones de sobretensión durante el uso.

      Diseño ergonómico y robusto para facilitar su uso

      Diseño ergonómico y robusto para facilitar su uso

      El diseño se ha planificado al detalle para ofrecer ergonomía y robustez, además de ser moderno y elegante, con un tamaño que se adapta a todo tipo de cocinas. La forma de la jarra hace que sea cómoda de agarrar, y el control giratorio permite manejarla con facilidad.

      Cuchillas de acero inoxidable duraderas

      Cuchillas de acero inoxidable duraderas

      Las duraderas cuchillas de acero inoxidable se mantienen afiladas y libres de óxido y manchas durante más tiempo.

      Patas con ventosas para eliminar las vibraciones durante el uso

      Patas con ventosas para eliminar las vibraciones durante el uso

      La batidora dispone de patas con ventosas para mejorar la estabilidad y garantizar un funcionamiento sin vibraciones.

      Garantía de 2 años

      Garantía de 2 años

      Para mayor tranquilidad, la batidora incluye una garantía de 2 años.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Material principal
        Plástico
        Material secundario
        Metal
        Ajustes preprogramados
        No
        Funciones
        Batir
        Tipo de producto
        Batidora
        Número de raciones
        4
        Patas antideslizantes
        Interfaz
        Control giratorio
        Longitud del cable
        0,85 m
        Recogecable
        Tecnología
        Sistema ProBlend
        Interruptor de encendido/apagado integrado
        Termostato ajustable
        No
        Piloto de encendido
        No
        Piezas aptas para el lavavajillas
        Indicador de nivel de capacidad
        Material de la jarra
        Plástico SAN
        Material de la cuchilla
        acero inoxidable
        Rotaciones por minuto (RPM)
        19000
        Sin BPA
        Función Pulse
        Cuchillas desmontables
        No
        Capacidad para picar hielo
        Capacidad para batir ingredientes calientes
        No
        Libro de recetas
        No
        Nivel de ruido (estándar)
        Lc = 86 dB (A)
        Garantía
        2 años

      • Especificaciones técnicas

        Potencia
        450
        Voltaje
        230
        Frecuencia
        50
        Unidades por paquete
        1
        Producto con pilas/batería
        No

      • Compatibilidad

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        Tarjeta de garantía
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        Manual del usuario

      • Medidas de seguridad

        Certificación de seguridad
        Desconexión automática
        No
        Indicador de temperatura
        No
        Parada automática de la cuchilla
        No
        Bloqueo infantil
        No

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        19,2
        Anchura del producto
        16,6
        Altura del producto
        37,7
        Peso del producto
        1,47
        Longitud del embalaje
        22
        Anchura del embalaje
        25,3
        Altura del embalaje
        34,6
        Peso del embalaje
        2,13

      • Durabilidad

        Funda
        > 75 % de contenido reciclado

      • País de origen

        Fabricada en
        Indonesia

      Badge-D2C

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      • *Probada en modo MAX con varias recetas
      • **Probada en modo PULSE con 8 cubitos de hielo (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
      • ***Si se usan vasos de 200 ml

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