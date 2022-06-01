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HR2041/00
Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos*
Diseñada para mejorar la mezcla diaria, con una potencia de 450W y el rendimiento de las cuchillas que necesita para procesar todos sus ingredientes e incluso triturar hielo. Proporciona una consistencia suave con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.Más información
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Batidora con tecnología ProBlend, 450 W, 1,9 l
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El exclusivo sistema ProBlend combina a la perfección 3 tecnologías diseñadas a medida para garantizar una mezcla suave sin grumos en solo 45 segundos*. El motor de 450 W impulsa el flujo de mezclado para hacer circular todos los ingredientes de manera uniforme, mientras que el innovador diseño de hoja tiene una forma especial para maximizar el área de corte. Por último, pero no por ello menos importante, la jarra está diseñada con hendiduras exclusivas para guiar constantemente los ingredientes hacia el flujo de mezclado.
Utiliza el sistema ProBlend junto con la posición Pulse para picar cubitos de hielo en trozos finos en apenas 45 segundos**, ideal para tus bebidas frías y batidos favoritos, así como para postres especiales.
Produce una amplia variedad de bebidas y permite preparar ingredientes rápidamente para tus comidas favoritas, con la posibilidad de elegir entre una posición de velocidad y la posición Pulse. Es ideal para hierbas, especias y verduras, para moler café e incluso para picar hielo y preparar un delicioso batido.
Sirve hasta 5 bebidas (en vasos de 200 ml) gracias a su capacidad efectiva de 1 litro.***
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El sensor especial de protección térmica del motor (MTP) está diseñado para evitar que el motor se sobrecaliente y lo protege de condiciones de sobretensión durante el uso.
El diseño se ha planificado al detalle para ofrecer ergonomía y robustez, además de ser moderno y elegante, con un tamaño que se adapta a todo tipo de cocinas. La forma de la jarra hace que sea cómoda de agarrar, y el control giratorio permite manejarla con facilidad.
Las duraderas cuchillas de acero inoxidable se mantienen afiladas y libres de óxido y manchas durante más tiempo.
La batidora dispone de patas con ventosas para mejorar la estabilidad y garantizar un funcionamiento sin vibraciones.
Para mayor tranquilidad, la batidora incluye una garantía de 2 años.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Compatibilidad
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Durabilidad
País de origen
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