El exclusivo sistema ProBlend garantiza una consistencia uniforme

El exclusivo sistema ProBlend combina a la perfección 3 tecnologías diseñadas a medida para garantizar una mezcla suave sin grumos en solo 45 segundos*. El motor de 450 W impulsa el flujo de mezclado para hacer circular todos los ingredientes de manera uniforme, mientras que el innovador diseño de hoja tiene una forma especial para maximizar el área de corte. Por último, pero no por ello menos importante, la jarra está diseñada con hendiduras exclusivas para guiar constantemente los ingredientes hacia el flujo de mezclado.