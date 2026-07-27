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HR2510/00
Motor de larga duración
Diseño compacto y almacenamiento fácil
Limpieza rápida
La tecnología ProBlend combina un motor de larga duración, cuchillas afiladas y una jarra con diseño estriado para ofrecer unos resultados magníficos. Disfruta de mezclas suaves sin grumos.
El motor ProBlend de larga duración hace circular uniformemente todos los ingredientes para batir mejor. Bate smoothies y mucho más con el motor de larga duración.
Las afiladas cuchillas ProBlend cortan los alimentos en trozos pequeñísimos para conseguir bebidas y salsas suaves.
Opiniones