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  • Tamaño compacto, gran potencia
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Mini serie 3000Batidora Philips

HR2510/00

Tamaño compacto, gran potencia
Con la minibatidora Philips serie 3000, puedes batir smoothies y salsas fácilmente gracias a su motor de larga duración. Las piezas son fáciles de limpiar, aptas para el lavavajillas y lo suficientemente compactas como para guardarlas en cualquier armario.
Ver todos los beneficios

Bate smoothies cremosos y salsas deliciosas

Tamaño compacto, gran potencia

  • Motor de larga duración

  • Diseño compacto y almacenamiento fácil

  • Limpieza rápida

Tecnología ProBlend para mezclas suaves

Tecnología ProBlend para mezclas suaves

La tecnología ProBlend combina un motor de larga duración, cuchillas afiladas y una jarra con diseño estriado para ofrecer unos resultados magníficos. Disfruta de mezclas suaves sin grumos.

Bate smoothies y mucho más con el motor de larga duración

Bate smoothies y mucho más con el motor de larga duración

El motor ProBlend de larga duración hace circular uniformemente todos los ingredientes para batir mejor. Bate smoothies y mucho más con el motor de larga duración.

Cuchillas afiladas para triturar y mezclar suavemente

Cuchillas afiladas para triturar y mezclar suavemente

Las afiladas cuchillas ProBlend cortan los alimentos en trozos pequeñísimos para conseguir bebidas y salsas suaves.

Especificaciones técnicas

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