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  • Loción hidratante para el afeitado
  • Loción hidratante para el afeitado

Descatalogado

NIVEALoción de afeitado

HS800/03

4.5
| (104) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Loción hidratante para el afeitado
La fórmula de la loción está enriquecida con vitaminas y camomila para acondicionar tu piel y dejarla con un aspecto saludable.
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Sólo para Philips NIVEA FOR MEN serie HS8000

Loción hidratante para el afeitado

Sistema de rellenado del cartucho

Sistema de rellenado del cartucho

Rellene la afeitadora NIVEA FOR MEN de Philips con la loción NIVEA FOR MEN directamente del bote de recarga.

Sistema aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Sistema aplicador de loción NIVEA FOR MEN

Loción hidratante para el afeitado NIVEA FOR MEN se aplica directamente sobre la piel

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

104

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

01/09/2013

España

España

Este producto tiene unas cualidades excelentes

Este producto te deja la piel suave y agradable Después del afeitado. Muchas Gracias por su producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

15/03/2013

España

España

perfecto

es lo que buscaba lo utilizo para afeitarme la cabeza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Acondicionador para afeitado

29/09/2020

Portugal

Portugal

excelente

Porque considero um bom produto, as cabeças deslizam suavemente sobre a pele.

Ventajas

Não causa irritação e deixa a pele macia

Contras

Não encontro recargas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS800/04 Hidratante para a barba

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