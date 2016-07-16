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Descatalogado

Barra de sonido

HTL5140B/12

3.5

| (53) Reseñas

Sonido potente para cualquier televisor

HTL5140 es un SoundBar fino con una salida máxima de 320 W. Tiene un gran estilo gracias a su acabado metálico de alta calidad y se puede usar en sobremesa o montar en la pared. HDMI ARC, una entrada HDMI para video y Bluetooth® con aptX® y AAC para música inalámbrica.

Ver todos los beneficios

con subwoofer inalámbrico

Sonido potente para cualquier televisor

  • Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales

  • Bluetooth® aptX, AAC y NFC

  • 1 entrada y salida HDMI (ARC)

  • 320 W

HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

salida de sonido potente de 320 W

salida de sonido potente de 320 W

Dos unidades, cada una con 4 woofers y 2 tweeters en el interior, mantienen el sonido en perfecto equilibrio. En general, emiten 320 W de sonido, que se complementa con unos graves potentes desde una caja dedicada para subwoofer de 17 l.

El tweeter de mylar proporciona un sonido de alta definición

El exclusivo material de mylar utilizado en los tweeters garantiza una definición del sonido increíble. El rango completo de altas frecuencias se reproduce perfectamente, por lo que la música cobra vida y las películas suenan tal y como estaban pensadas. El tweeter, una parte integral del diseño de 2 vías, mejora las altas frecuencias, lo que produce un sonido más limpio, espacioso y preciso, en combinación con el woofer. La claridad mejorada permite identificar todos los distintos elementos de la música. Podrás oír cada instrumento, las voces serán más claras y disfrutarás de la música con un nivel de detalle refrescante.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

53

Reseñas

16/07/2016

España

España

buen producto

Gran sonido, multiples conexiones y lo puedes usar con un solo mando. Ademas tamaño reducido. funciona genial

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Barra de sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Barra de sonido

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker

05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker

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