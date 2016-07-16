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Descatalogado
HTL5140B/12
Sonido potente para cualquier televisor
HTL5140 es un SoundBar fino con una salida máxima de 320 W. Tiene un gran estilo gracias a su acabado metálico de alta calidad y se puede usar en sobremesa o montar en la pared. HDMI ARC, una entrada HDMI para video y Bluetooth® con aptX® y AAC para música inalámbrica.
Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales
Bluetooth® aptX, AAC y NFC
1 entrada y salida HDMI (ARC)
320 W
Dos unidades, cada una con 4 woofers y 2 tweeters en el interior, mantienen el sonido en perfecto equilibrio. En general, emiten 320 W de sonido, que se complementa con unos graves potentes desde una caja dedicada para subwoofer de 17 l.
El exclusivo material de mylar utilizado en los tweeters garantiza una definición del sonido increíble. El rango completo de altas frecuencias se reproduce perfectamente, por lo que la música cobra vida y las películas suenan tal y como estaban pensadas. El tweeter, una parte integral del diseño de 2 vías, mejora las altas frecuencias, lo que produce un sonido más limpio, espacioso y preciso, en combinación con el woofer. La claridad mejorada permite identificar todos los distintos elementos de la música. Podrás oír cada instrumento, las voces serán más claras y disfrutarás de la música con un nivel de detalle refrescante.
3.5
de 4
53
Reseñas
perrin
16/07/2016
España
buen producto
Gran sonido, multiples conexiones y lo puedes usar con un solo mando. Ademas tamaño reducido. funciona genial
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Barra de sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Barra de sonido
Hero
07/02/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker
repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTL5140B Soundbar speaker