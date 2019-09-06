ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera

Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3510/12

4

| (17) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Este sistema de cine en casa de Philips dispone de potentes altavoces con pico de graves y escalado de HDMI 1080p de alta definición, que optimizan la experiencia de entretenimiento en casa

Ver todos los beneficios

Sonido de cine en casa potente con graves profundos

Obsesionados por el sonido

  • HDMI 1080p

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

-

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

17

Reseñas

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.