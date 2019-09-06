Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
HTS3510/12
Obsesionados por el sonido
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Este sistema de cine en casa de Philips dispone de potentes altavoces con pico de graves y escalado de HDMI 1080p de alta definición, que optimizan la experiencia de entretenimiento en casa
HDMI 1080p
Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.
-
4.0
de 4
17
Reseñas
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes