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Descatalogado

Sistema de cine en casa 5.1

HTS3538/12

3

| (8) Reseñas

Potente sonido Surround

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3538 de Philips. Los altavoces al aire ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y el escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Ver todos los beneficios

Sonido de cine en casa

Potente sonido Surround

  • DVD

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.0

de 4

8

Reseñas

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 Home theater

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema

07/08/2013

België

België

prijs kwaliteit

prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema

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