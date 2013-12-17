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Descatalogado
HTS3538/12
Potente sonido Surround
La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTS3538 de Philips. Los altavoces al aire ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y el escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.
DVD
Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.
3.0
de 4
8
Reseñas
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 Home theater
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema
steven
07/08/2013
België
prijs kwaliteit
prijs kwaliteit zit deze home cinema goed. Kamer waar deze staat is niet groot en daar komt 600 watt zeker tot zijn recht als je in een grotere kamer gaat plaatsen denk ik dat je een zwaarder versie moet kiezen. Geluid is zeer mooi en vol, al vind ik dat de suround speakers soms te luid staan hierdoor heb je soms het gevoel dat het geluid van achter je komt ipv. van voor. Radio en menu's zijn oubollig! radio heeft geen rds menu's zijn saai en onoverzichtelijk. display heeft een niet zo makkelijk leesbaar lettertype. Hdmi- cec aansluiting en optische ingang werken goed, hierdoor kan je makkelijk werken met maar 1 remote.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HTS3538 5.1 home cinema