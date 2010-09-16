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Descatalogado
Asistencia
HTS9520/12
Descatalogado
¿Cómo conecto mi reproductor Philips a mi red doméstica?
¿Tengo que pagar para usar Philips Net TV?
¿Por qué no puedo ver 3D en mi reproductor Philips con un disco etiquetado 3D?
¿Puedo añadir sitios web favoritos en Philips NetTV?
¿Qué versión de mi reproductor Philips soporta 3D?
¿Qué es DLNA?
¿Puedo montar en la pared el altavoz central de mi equipo Philips?
¿Puedo conectar mi reproductor a mi TV a través de DLNA para ver archivos de vídeo HD?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D de Philips con otras marcas de TV?
¿Puedo actualizar mi sistema de cine en casa Philips para que sea compatible con 3D?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿Por qué mi tecla de color no funciona en Net TV Philips?
¿Soporta 3D mi reproductor Philips?
¿Puedo utilizar mi reproductor 3D Philips con una TV sin 3D?
¿Qué servidores multimedia funcionan con el reproductor Philips?
¿Por qué no puedo reanudar la reproducción en mi disco BD Java?
¿Puedo reproducir discos Blu-Ray normales en mi reproductor 3D Philips?
¿El reproductor Blu-ray de Philips incluye conversión 2D a 3D?
¿Puedo navegar en Internet desde mi Philips NetTV?
¿Puedo explorar mis archivos del ordenador desde mi reproductor Philips?
No puedo cambiar el idioma de los subtítulos desde mi mando Philips.
La función Buscar no funciona en mi Philips con conexión DLNA.
¿Qué es la función BD Live?
Mi reproductor Philips no muestra resolución HD con conexión por componentes.
No puedo transmitir vídeo a mi reproductor Philips mediante DLNA.
Cuando busco en el PC desde mi sistema de cine Philips las carpetas están vacías.
Los subtítulos DivX no aparecen en mi sistema de cine Philips.
No hay vídeo al conectar mi iPod a la estación Philips.
El botón de subtítulos en mi dispositivo Philips no funciona.
No hay sincronización entre vídeo y audio en mi sistema de cine en casa Philips.
No hay dispositivo disponible en la pantalla de Windows Media.
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto