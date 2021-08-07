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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
1 modo de limpieza<br>
Dos cabezales de cepillado (C2)
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual. Además, las cerdas se adaptan a la forma de los dientes, para que puedas limpiar fácilmente las zonas más difíciles de alcanzar.
Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.
4.3
de 4
312
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
AgaAnna
07/08/2021
España
Comprador verificado
Una perfecta higiene dental
Cepillo perfecto para la limpieza diaria profunda. Precio y diseño genial. Lo único que el estuche de viaje que aparece como el accesorio para este cepillo, no es compatible. El cepillo no entra y el estuche no se cierra. Esta diseñado para los cepillos más modernos y estrechos. Yo he comprado el estuche y al final tuve que devolverlo. El equipo de Phillips se comportó muy bien y me intentó ayudar en resolver este problema.
Ventajas
Precio y utilidad
Contras
Falta de estuche de viaje compatible
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico
jabigar
27/07/2021
España
Comprador verificado
Tuene unas funciones estupendas, y limpia perfecta
Me lo aconsejó mi dentista. Va perfectamente, indicando acústucamente cuando cambiar de sector
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico
Aga J
24/02/2021
España
Comprador verificado
Limpieza incomparable a precio razonable
Lo mejor de los cepillos de dientes. Limpieza profunda pero a la vez delicada para las encías.
Ventajas
Todo
Contras
Falta de funda. Hay que comprarla por separado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual