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Descatalogado

Philips Sonicare DailyClean 2100Cepillo de dientes eléctrico&lt;br>

HX3212/61

4.3
| (312) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Se ha demostrado clínicamente que ofrece una limpieza superior*
Concebido como el cepillo eléctrico ideal para los usuarios habituados a la limpieza manual, sentirás que es la primera vez que te cepillas los dientes de verdad.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta 3 veces más placa*

Se ha demostrado clínicamente que ofrece una limpieza superior*

  • 1 modo de limpieza&lt;br>

  • Dos cabezales de cepillado (C2)

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Eliminación de hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

Eliminación de hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual

Las cerdas de alta densidad y calidad eliminan hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual. Además, las cerdas se adaptan a la forma de los dientes, para que puedas limpiar fácilmente las zonas más difíciles de alcanzar.

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos

Los dientes se cepillan en profundidad en solo dos minutos. Nuestro temporizador QuadPacer te permite saber cuándo has llegado al tiempo óptimo en cada sección de la boca, mientras que el SmarTimer señala el final del tiempo de cepillado. Juntos, ayudan a emplear el tiempo de cepillado recomendado en todo momento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

312

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

07/08/2021

España

España

Comprador verificado

Una perfecta higiene dental

Cepillo perfecto para la limpieza diaria profunda. Precio y diseño genial. Lo único que el estuche de viaje que aparece como el accesorio para este cepillo, no es compatible. El cepillo no entra y el estuche no se cierra. Esta diseñado para los cepillos más modernos y estrechos. Yo he comprado el estuche y al final tuve que devolverlo. El equipo de Phillips se comportó muy bien y me intentó ayudar en resolver este problema.

Ventajas

Precio y utilidad

Contras

Falta de estuche de viaje compatible

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico

27/07/2021

España

España

Comprador verificado

Tuene unas funciones estupendas, y limpia perfecta

Me lo aconsejó mi dentista. Va perfectamente, indicando acústucamente cuando cambiar de sector

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico

24/02/2021

España

España

Comprador verificado

Limpieza incomparable a precio razonable

Lo mejor de los cepillos de dientes. Limpieza profunda pero a la vez delicada para las encías.

Ventajas

Todo

Contras

Falta de funda. Hay que comprarla por separado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual