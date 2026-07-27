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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Nuevo
HX3333/23
Disponible en
Diseño compacto y portátil
Elimina suavemente hasta el 99,9 % de la placa en zonas tratadas*
Encías hasta un 100 % más sanas que con hilo dental**
3 modos de limpieza
Duración de la batería: 21 días***
El Philips Sonicare Compact Flosser 1000 es suave, eficaz y fácil de llevar a cualquier parte. Este irrigador elimina hasta el 99,9 % de la placa entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías en solo 60 segundos*.
El Philips Sonicare Compact Flosser 1000 es hasta un 100 % más eficaz que el hilo dental, capaz de mejorar la salud de las encías en solo 4 semanas**.
El irrigador es compacto y está diseñado para llevarlo a todas partes. Su depósito de agua de 200 ml plegable se desliza sobre el asa cuando está vacío, lo que facilita su almacenamiento en casa o su transporte en una bolsa mientras estás de viaje.
Opiniones
En un estudio in vitro, los resultados reales pueden variar
tras 4 semanas, frente al hilo dental, con boquilla Estándar
basado en 1 sesión de limpieza interdental al día de 1 minuto de duración