Limpieza interdental sencilla en solo 60 segundos

Incorpora la limpieza interdental a tu rutina diaria sin esfuerzo con el Philips Sonicare Compact Flosser 1000. En 60 segundos, elimina hasta el 99,9 % de la placa* entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Gracias a su diseño plegable es perfecto para usarlo en cualquier lugar.