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  • Limpieza interdental sencilla en solo 60 segundos
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Nuevo

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Irrigador oral

HX3333/24

Disponible en

Light blue
Light blue
Morado claro
Morado claro
Limpieza interdental sencilla en solo 60 segundos
Incorpora la limpieza interdental a tu rutina diaria sin esfuerzo con el Philips Sonicare Compact Flosser 1000. En 60 segundos, elimina hasta el 99,9 % de la placa* entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. Gracias a su diseño plegable es perfecto para usarlo en cualquier lugar.
Ver todos los beneficios

Elimina hasta el 99,9 % de la placa en zonas tratadas*

Limpieza interdental sencilla en solo 60 segundos

  • Diseño compacto y portátil

  • Elimina suavemente hasta el 99,9 % de la placa en zonas tratadas*

  • Encías hasta un 100 % más sanas que con hilo dental**

  • 3 modos de limpieza

  • Duración de la batería: 21 días***

Eliminación de placa suave pero eficaz

Eliminación de placa suave pero eficaz

El Philips Sonicare Compact Flosser 1000 es suave, eficaz y fácil de llevar a cualquier parte. Este irrigador elimina hasta el 99,9 % de la placa entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías en solo 60 segundos*.

Encías hasta un 100 % más sanas que con hilo dental**

Encías hasta un 100 % más sanas que con hilo dental**

El Philips Sonicare Compact Flosser 1000 es hasta un 100 % más eficaz que el hilo dental, capaz de mejorar la salud de las encías en solo 4 semanas**.

Diseño compacto y portátil

Diseño compacto y portátil

El irrigador es compacto y está diseñado para llevarlo a todas partes. Su depósito de agua de 200 ml plegable se desliza sobre el asa cuando está vacío, lo que facilita su almacenamiento en casa o su transporte en una bolsa mientras estás de viaje.

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Avisos legales

  1. En un estudio in vitro, los resultados reales pueden variar

  2. tras 4 semanas, frente al hilo dental, con boquilla Estándar

  3. basado en 1 sesión de limpieza interdental al día de 1 minuto de duración