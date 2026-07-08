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Power Flosser
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Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Irrigador oral
Nuevo
Asistencia
HX3333/24
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¿Cuál es la diferencia entre las boquillas del Power Flosser sin cable?
Compact Flosser 1000Cable de carga USB A
Philips SonicareCable de carga USB A
Philips SonicareAdaptador de corriente USB-A
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