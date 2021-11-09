ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Go to promotion

NUEVO Next-Generation DiamondClean

El cuidado completo ahora es 100 % visible

Explorar ahora

  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
  • Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

1100 SeriesCepillo dental eléctrico sónico

HX3641/11

HX364W2

4.4
| (365) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.
La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente hasta 3 veces más placa* que un cepillo dental manual.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta 3 veces más placa*

Adiós, cepillo dental manual. Hola, tecnología sónica.

  • Tecnología sónica

  • QuadPacer y SmarTimer

  • Diseño compacto y ergonómico

  • Duración de la batería: 14 días

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Las potentes vibraciones de las cerdas impulsan las microburbujas en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para una experiencia refrescante. Obtendrás dos meses de cepillado manual en solo dos minutos.** Los 31 000 movimientos de cepillado por minuto limpian suavemente los dientes y eliminan la placa para una limpieza diaria excepcional.

Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

Eliminación de la placa dental tres veces superior a la de un cepillo dental manual*

Se ha demostrado clínicamente que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología Sonicare avanzada elimina hasta tres veces mejor** la placa que un cepillo dental manual, eliminando la placa de los dientes y de la línea de las encías, a la vez que las protege.

Seguro y suave de usar

Seguro y suave de usar

El cepillo dental Sonicare te proporciona una limpieza a fondo sin molestar a dientes y encías. Las suaves pero potentes vibraciones sónicas proporcionan una limpieza excepcional sin perjudicar dientes y encías.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

365

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

09/11/2021

España

España

CUMPLE LAS EXPECTATIVAS CON CRECES

La verdad es que estoy gratamente sorprendido con el producto. De más joven era usuario de los cepillos eléctricos pero acabe desestimándolos porque los recambios eran caros y no me daban sensación de limpieza. Por más de 15 años he sido usuario de cepillo manual, pero al ver este decidí probarlo. Al principio tuve mis dudas, ya que me hacía cosquillas en la encía al lavarme los dientes, pero tras un par de lavados me acostumbré. La sensación de limpieza en la boca es inigualable. No cepillándome durante 4 minutos siento la boca igual. Además, Cuenta con un sistema de aviso que suena distinto cada 30 segundos para avisarte cuanto tiempo llevas con el cepillo en marcha. Falta añadir que llevo usándolo 2 semanas y aún no he tenido que cargar la batería. La verdad es que he acabado bastante contento con el producto y le daré una oportunidad en mi día a día.

Ventajas

La sensación de limpieza, que te avise cada x tiempo y la comodidad de que tengo batería incorporada y puedas cargarlo en una base y la duración de la misma

Contras

Ninguna cosa de momento

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

09/11/2021

España

España

Cepillo sorprendente

Este cepillo supera mis expectativas con creces. Cuando abrí el producto supe que tenía un cepillo de calidad, buenos materiales y un funcionamiento que te deja sin palabras. ¿El cepillado? Bajo mi experiencia al principio se hace rara la vibración, pero cuando te acostumbras notas como limpia los dientes en profundidad. Sin duda recomiendo este producto

Ventajas

Funcionamiento

Contras

Nada que añadir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

09/11/2021

España

España

Magnífico producto

Le pongo 5 estrellas al producto puesto que estoy encantada con el, es primer cepillo de dientes eléctrico y a partir de ahora será el que usaré, la velocidad es perfecta y la batería es aún mejor, pensaba que tendría que cargarlo todos los días y para nada es así, es muy fácil y sencillo de usar y no tiene ninguna dificultad al igual que el cabezal se inserta de una manera muy facil. Recomiendo a todo el mundo que siga usando un cepillo manual que prueben este cepillo eléctrico.

Ventajas

Facilidad de usarlo, la durabilidad de la batería y eficacia

Contras

No haberlo probado antes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2100 Series HX3651/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. en comparación con el cepillo manual para dientes y encías más saludables

  2. Los resultados reales pueden variar

  3. Datos de archivo

  4. basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar