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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Elimina hasta 7 veces más placa bacteriana
Eliminación de las manchas hasta un 100% más eficaz
Cerdas con suavidad mediana
Compatible con todos los cepillos dentales excepto Philips One y Kids
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.
El panel central para eliminar las manchas del DiamondClean, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días.
Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal Philips Sonicare Blanqueamiento Optimal W2 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una blanqueado excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.
4.6
de 4
380
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Hhg05
10/04/2025
España
Parte de la promoción
DIENTES MÁS BLANCOS
Con solo dos semanas de uso se notan unos dientes más blancos. Se adapta bien al cepillo y tiene un marcador para avisar del momento en el que hay que cambiar en el cabezal.
Ventajas
Indicador de cuando hay que cambiarlo. Dientes más blancos.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Chanavmm
04/04/2025
España
Parte de la promoción
Cabezal Optimal White
Excelente producto, perfecto para una limpieza profunda y avanzada para eliminar las manchas y la placa hasta 7 veces más que el cepillo manual, la recomiendo.
Ventajas
Excelente ,me encanta
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
JF_Viper
31/03/2025
España
Parte de la promoción
Resultados buenos tras unos días de uso
He estado usando este cabezal durante aproximadamente un mes, me ha sorprendido gratamente los resultados tras estos días de uso, las zonas difíciles como las líneas de las encías están más limpias, y se reduce visiblemente la placa.
Ventajas
Limpieza Profunda y resultados excelentes.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™