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  • Unos dientes hasta un 100 % más blancos en solo una semana*
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Philips Sonicare W2 Optimal WhitePack de 4 cabezales blancos de cepillos Sonicare

HX6064/10

4.6
| (380) Reseñas | 97% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro
Unos dientes hasta un 100 % más blancos en solo una semana*
El cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales para lucir una sonrisa más blanca y radiante. Este cabezal de cepillado también es estupendo para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.
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C3 Premium Plaque Control

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Cabezales de cepillado sónicos estándar

HX6481/60

Sustituir cada 3 meses para obtener los mejores resultados

Unos dientes hasta un 100 % más blancos en solo una semana*

  • Elimina hasta 7 veces más placa bacteriana

  • Eliminación de las manchas hasta un 100% más eficaz

  • Cerdas con suavidad mediana

  • Compatible con todos los cepillos dentales excepto Philips One y Kids

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

Las cerdas en forma de diamante ofrecen unos dientes un 100 % más blancos en 1 semana

Las cerdas en forma de diamante ofrecen unos dientes un 100 % más blancos en 1 semana

El panel central para eliminar las manchas del DiamondClean, diseñado con cerdas en forma de diamante de alta densidad, elimina las manchas de la superficie provocadas por los alimentos y las bebidas. Notarás una sonrisa hasta un 100 % más blanca en solo 7 días.

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Selecciona automáticamente el modo óptimo para obtener los mejores resultados**

Siempre disfrutarás de la mejor limpieza posible con nuestra función de emparejamiento de modo BrushSync™**. El cabezal Philips Sonicare Blanqueamiento Optimal W2 se sincroniza con los mangos Philips Sonicare compatibles con BrushSync™** y selecciona el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos para conseguir una blanqueado excepcional. Todo lo que tienes que hacer es comenzar el cepillado.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

380

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

10/04/2025

España

España

DIENTES MÁS BLANCOS

Con solo dos semanas de uso se notan unos dientes más blancos. Se adapta bien al cepillo y tiene un marcador para avisar del momento en el que hay que cambiar en el cabezal.

Ventajas

Indicador de cuando hay que cambiarlo. Dientes más blancos.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

04/04/2025

España

España

Cabezal Optimal White

Excelente producto, perfecto para una limpieza profunda y avanzada para eliminar las manchas y la placa hasta 7 veces más que el cepillo manual, la recomiendo.

Ventajas

Excelente ,me encanta

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

31/03/2025

España

España

Resultados buenos tras unos días de uso

He estado usando este cabezal durante aproximadamente un mes, me ha sorprendido gratamente los resultados tras estos días de uso, las zonas difíciles como las líneas de las encías están más limpias, y se reduce visiblemente la placa.

Ventajas

Limpieza Profunda y resultados excelentes.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Optimal White HX6062/87 Pack de 2 cabezales de cepillado

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  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. El emparejamiento de modo BrushSync™ solo es posible con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™