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El cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 es perfecto para todos aquellos que quieren ir más allá de una limpieza profunda y eliminar manchas superficiales para lucir una sonrisa más blanca y radiante. Este cabezal de cepillado también es estupendo para mantener el brillo entre tratamientos profesionales de blanqueamiento.