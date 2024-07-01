Buscar términos
HX7119/01
Cuidado avanzado para dientes más blancos**
Resultados apreciables a tu alcance con dientes hasta el doble de blancos** y una eliminación de placa 7 veces más efectiva*. Nuestra tecnología Sonicare de última generación garantiza una limpieza potente y suave, incluso en las zonas de difícil acceso.Más información
Conseguir unos dientes más blancos es posible gracias al panel central para eliminar las manchas de este cabezal de cepillado Blanqueamiento W. Sus cerdas con forma de diamante están diseñadas para aumentar el contacto con la superficie y eliminar las manchas de forma más eficaz, por lo que conseguirás unos dientes hasta 2 veces más blancos en tan solo una semana*. También cuenta con cerdas densas que eliminan 7 veces más placa que un cepillo dental manual y consiguen un resultado refrescante.
Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare, que ofrece el cepillado más fiable y uniforme para conseguir siempre un resultado excelente. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave pero de alto rendimiento en tus dientes y encías con 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Cepillarse demasiado fuerte es fácil, por eso este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor óptico inteligente que detecta la presión excesiva. Este sensor te indica si te estás pasando mediante vibraciones hápticas. ¡Relájate y protege tus encías!
Mejora tu limpieza con 2 ajustes de cepillado. Podrás tanto aumentar un poco la intensidad como enfocar la limpieza a un fin específico. Elige entre los modos Limpieza y Blanqueamiento.
Nuestro estuche de viaje te permite llevar el dispositivo allá donde vayas. Es lo suficientemente resistente para proteger tu cepillo dental Sonicare y lo suficientemente compacto para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.
Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 20 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.
¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare hacen un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado y cuentan con un recordatorio de sustitución.
Disfruta de hasta 21 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.
