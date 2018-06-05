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Philips Sonicare 2 Series plaque controlCepillo de dientes eléctrico

HX6231/01

4.4
| (223) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
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La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

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  • 1 modo de limpieza

  • Incluye 1 cabezal de cepillado (C1)

Cabezal en ángulo para llegar mejor a los molares

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Este cepillo dental para eliminar la placa cuenta con un cabezal compacto en ángulo que permite llegar mejor a los molares y a las zonas de difícil acceso.

El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare

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Cuando haces algo nuevo, siempre hay un cierto periodo de adaptación. Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Mejor eliminación de la placa que ayuda a reducir las caries

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Proporciona una mejor eliminación de la placa y un mejor acceso a los molares; el cepillado dos veces al día con este cepillo ayuda a reducir las caries

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

223

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

05/06/2018

España

España

Sorprendente

Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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07/03/2018

España

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Buen cepillo

Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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06/07/2016

España

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Comprador verificado

No creí que los cepillos eléctricos habían avanzado tanto

Hace años tuve cepillos eléctricos y no me convencian termine por dejar de usarlos, cuando he vuelto a usar este modelo no podía creer lo que habían evolucionado, un limpieza perfecta si vuelves a usar un cepillo manual parece que no te has lavado los dientes comparado con este cepillo, es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

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