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Descatalogado

Philips Sonicare 2 SeriesCepillo de dientes eléctrico

HX6232/20

HX6250-09

4.4
| (223) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Elimina hasta 7 veces más placa*
Te ofrece una eliminación superior de la placa con tan solo pulsar un botón
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

*en comparación con un cepillo dental manual

Elimina hasta 7 veces más placa*

  • 1 modo de limpieza

  • Incluye 1 cabezal de cepillado (DC)

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

Blanquea los dientes en solo una semana

Blanquea los dientes en solo una semana

Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Mejor eliminación de la placa que ayuda a reducir las caries

Mejor eliminación de la placa que ayuda a reducir las caries

Proporciona una mejor eliminación de la placa y un mejor acceso a los molares; el cepillado dos veces al día con este cepillo ayuda a reducir las caries

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

223

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

05/06/2018

España

España

Sorprendente

Al utilizarlo por primera vez me sorprendió, no sabía a qué se referían al decir que este cepillo utilizaba un sistema de vibración para la limpieza dental, las dos veces primeras que lo utilice pensé que no sería capaz de aconstrumbrarme, pero a partir de la tercera vez de utilizarlo estoy súper contenta, es genial y limpia de maravilla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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07/03/2018

España

España

Buen cepillo

Tiene muy buena calidad en general , tanto en diseño y funcionalidad. muy pràcticos los cepillos anchos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

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06/07/2016

España

España

Comprador verificado

No creí que los cepillos eléctricos habían avanzado tanto

Hace años tuve cepillos eléctricos y no me convencian termine por dejar de usarlos, cuando he vuelto a usar este modelo no podía creer lo que habían evolucionado, un limpieza perfecta si vuelves a usar un cepillo manual parece que no te has lavado los dientes comparado con este cepillo, es perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 2 Series plaque control HX6231/01 Cepillo de dientes eléctrico

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush