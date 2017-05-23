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  • Mejor eliminación de la placa dental
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Descatalogado

Philips Sonicare EasyCleanCepillo dental sónico recargable

HX6511/02

4.3
| (1094) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Mejor eliminación de la placa dental
La exclusiva acción de limpieza dinámica de Sonicare alcanza de forma suave y eficaz las zonas interdentales y la línea de las encías.
Ver todos los beneficios

Mejor eliminación de la placa dental

  • 1 modo

  • 1 cabezal de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

Cabezal con cuello en ángulo para llegar mejor a los molares

El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Seguridad y suavidad comprobadas clínicamente

Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

1094

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

23/05/2017

España

España

Excelente!

No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

09/10/2014

España

España

Comprador verificado

MUY SATISFACTORIO

EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

12/12/2013

España

España

me encanta

yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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