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Descatalogado
1 modo
1 cabezal de cepillado
La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.
El exclusivo cabezal con cuello en ángulo de este cabezal de cepillado permite llegar más fácil a los molares y eliminar la placa en zonas difíciles de alcanzar.
Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos dentales (los cabezales de cepillado se desgastan antes cuando se utilizan con aparatos dentales), y se puede utilizar con restauraciones dentales (empastes, coronas, carillas) y bolsas periodontales.
4.3
de 4
1094
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Paddy
23/05/2017
España
Excelente!
No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush
CAROLITO49
09/10/2014
España
Comprador verificado
MUY SATISFACTORIO
EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
aintzanika
12/12/2013
España
me encanta
yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico